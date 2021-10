Dieses Mal sprang Julian Nagelsmann nicht an der Seitenlinie herum. Der Trainer des FC Bayern München fiel für das Spiel am Mittwochabend krank aus und blieb im Hotel. Die Bayern gewannen trotzdem. Mit 4:0 setzten sie sich in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) bei Benfica Lissabon durch.