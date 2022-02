Weißkopfsakis haben ein zotteliges Fell und einen buschigen Schwanz. Bei den erwachsenen Männchen ist das Fell am Kopf weiß. Das Fell der Weibchen ist bräunlich.

Die Tiere leben in der Natur in den Tropen Südamerikas, zum Beispiel in den Regenwäldern des Landes Brasilien. Dort hüpfen sie von Ast zu Ast. Das machen sie auch mit ihrem Nachwuchs, während der sich im Fell der Mama festklammert. Weißkopfsakis leben meist in Familiengruppen zusammen. Sie fressen zum Beispiel Samen, Nüsse, Früchte und Insekten.