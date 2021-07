In diesem Jahr rannten viele Kinder lieber, statt zu reiten. So kamen sie schneller ans Ziel, denn in der Stadt Osnabrück es regnete am Dienstag heftig. Mit Reiten ist kein Sitzen auf einem Pferd gemeint, sondern das Reiten von Steckenpferden. Das machen Viertklässler in der Stadt jedes Jahr. Die Aktion erinnert an einen Friedensschluss vor mehreren Hundert Jahren.