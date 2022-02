Dieses Atomkraftwerk ist vor Kurzem abgeschaltet worden. Aber andere Länder wollen weiter so Energie erzeugen. Foto: Christian Charisius/dpa

Wie aber weiß man, dass es auch dem Klimaschutz nützt? Dabei soll eine neue Regel der EU-Kommission helfen. Das ist eine wichtige politische Gruppe in Europa. Die Kommission beschloss am Mittwoch: Auch Gaskraftwerke und Atomkraftwerke sollen in Zukunft als klimafreundlich gelten. Das könnte dazu führen, dass eine Menge Geld für den Bau solcher Kraftwerke eingesammelt werden kann.

Allerdings finden eine Menge Leute die Idee schlecht. Dazu gehören zum Beispiel Klimaschutz-Aktivisten und die deutsche Regierung. Sie sagen: Die Verbrennung von Gas zur Erzeugung von Energie schadet dem Klima. Außerdem fehlt bisher eine Lösung, was mit dem gefährlichen Abfall passieren soll, der in Atomkraftwerken entsteht.

Noch ist nicht sicher, dass die Regel wirklich kommt. Es ist aber wahrscheinlich.