Fachleute haben dazu Lehrerinnen und Lehrer befragt. Das Ergebnis: Es gibt riesige Unterschiede zwischen den Schulen. Nur jede zweite Schule etwa stellt ihren Schülern Wlan zur Verfügung. "Das Lernen mit digitalen Medien und Tools wird an deutschen Schulen extrem ungleich umgesetzt", schreiben die Macher der Studie am Dienstag. Solche Unterschiede sind am Ende ungerecht. Denn manche Schülerinnen und Schüler lernen dadurch viel früher digital zu arbeiten.