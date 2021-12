Wie könnte die Stadt Frankfurt im Jahr 2099 aussehen? Das ist weit in der Zukunft. Zu dieser Frage des Deutschen Architekturmuseums machten sich in diesem Jahr aber Tausende Menschen schon mal Gedanken. Dafür schrieben sie nichts auf oder malten etwas, sondern sie nutzten ein Computerspiel: Minecraft. Eine Organisatorin sagte, das Spiel funktioniere wie digitales Lego. Damit kann man sich eigene Häuser oder sogar ganze Siedlungen am Bildschirm zusammensetzen.