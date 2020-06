Erhalten sind zum Beispiel versteinerte Eindrücke von Regentropfen oder Eiskristallen im Sand. Sehr selten sind sogenannte Blitzröhren. "Das ist, was von einem Gewitter bleibt, wenn der Blitz mit hoher Temperatur in den Sandboden schießt", erklärt der Direktor eines Museums im Bundesland Thüringen. Dort sind etliche dieser Wetterspuren ab jetzt in einer Ausstellung zu sehen.

Die Stücke der Ausstellung stammen aus verschiedenen Ländern der Welt. Auch aus Deutschland sind einige dabei.