Etwa eine Million Kinder in Deutschland gehen auf eine Privatschule. Foto: Thomas Frey/dpa

An Privatschulen entscheidet auch der Gründer der Schule, was im Unterricht gemacht wird. Solche Gründer können zum Beispiel Kirchen oder Vereine sein. Auch Waldorfschulen gehören zu den Privatschulen. Etwa eine Million Kinder gehen in Deutschland auf Privatschulen, haben Fachleute ausgerechnet.

Für eine Privatschule muss man oft ein Schulgeld bezahlen. Deswegen finden nicht alle solche Schulen gut. Sie sagen: Das macht Bildung ungerecht. Denn nicht alle Familien können sich das leisten.

Allerdings gibt es das Schulgeld nicht an allen privaten Schulen. Das Bundesland Rheinland-Pfalz etwa hat festgelegt, dass private Schulen von den Eltern kein Geld verlangen dürfen.