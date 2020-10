Eine beliebte Art heißt Petersburger Hängung. Dabei werden ganz viele unterschiedliche Bilder so aufgehängt, dass es trotzdem nicht chaotisch wirkt. Die Bilder bedecken dann oft eine ganze Wand, von oben bis unten.

Den Namen hat die Petersburger Hängung durch ein berühmtes Museum in der Stadt Sankt Petersburg in Russland, der Eremitage. Dort hängen die Bilder dicht gedrängt nebeneinander. So zeigten vor langer Zeit auch adelige Menschen ihre Kunstsammlungen. Sie wollten damit ihren Reichtum präsentieren.

Auch heute hängen in Museen manchmal viele Bilder zusammen an einer Wand. So ist es auch bei einer Kunstausstellung, die gerade in der Stadt London in Großbritannnien stattfindet.