Für den einen mag es ein teures und schnelles Auto sein. Für Leute, die extrem viel arbeiten, ist Luxus vielleicht eher Zeit mit der Familie. Oder jemand spart, um sich ein sehr edles Essen im Restaurant zu gönnen.

Der Fachmann meint: In Corona-Zeiten achten die Menschen mehr auf Luxus für sich selbst zu Hause. Dagegen konnten Firmen mit berühmten und teuren Luxus-Marken nicht so viel verkaufen. Denn etwas Schickes shoppen und dann die Sachen herzeigen, fiel an vielen Orten aus.