Bis vor etwa 30 Jahren gab es noch zwei Deutschlands: Die Bundesrepublik Deutschland im Westen und die DDR im Osten. Dort beförderte dieser Schnellzug seine Fahrgäste von einer Stadt in die nächste - und auch in andere Länder. Sein Name: SVT, die Abkürzung für Schnellverkehrstriebzug.

Seit 20 Jahren wird der SVT nicht mehr benutzt. Aber einige Leute wollen das ändern. Sie wollen den Zug bald wieder fahrtüchtig machen.