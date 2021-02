Manche Menschen holen sich Wasser aus Quellen, zum Beispiel an dieser in Hessen. Foto: Boris Roessler/dpa

"Quellen gibt es grundsätzlich überall", sagt der Wasser-Wissenschaftler Dieter Kämmerer. Sie entstehen, wenn Grundwasser an die Oberfläche tritt, etwa im Wald. In der Region Taunus im Bundesland Hessen finden sich zum Beispiel viele Quellen. An einigen von ihnen ist besonders: Sie liefern sehr weiches Wasser.

Weiches Wasser bedeutet: Es enthält wenig Kalk und andere Mineralien. Das liegt daran, dass dort das Gestein im Boden wenig Mineralien absondert. Ist mehr Kalk im Wasser, spricht man von härterem Wasser. Als Kalk bezeichnet man die Mineralien Calcium und Magnesium, die im Wasser gelöst sind.

Manche Menschen kommen extra zu den Quellen, um sich mit dem weichen Wasser zu versorgen. Bei weichem Wasser setzt sich zum Beispiel nicht so schnell Kalk im Wasserkocher ab. Manche Leute sagen auch: Wenn das Wasser sehr weich ist, schmeckt etwa Tee besser.