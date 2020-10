Sprachforscher haben herausgefunden, dass es überall passiert: Wenn Menschen in einer Gruppe zusammen sind, entstehen neue Wörter. So hat eine Familie den Begriff "Gehackter Hund" für ein Mischgetränk aus Cola und Apfelsaft erfunden. In einer anderen Familie sagen zwei Schwestern, wenn sie sich nach einem Streit wieder vertragen wollen: "Vertrago mago in Chicago?"

Mal hat sich auch ein Kind versprochen. Dann wird etwa ein Flugzeug später immer noch das "Lulau" genannt wird, aber als Witz.

Sprachforscher sagen: Gruppen oder Familien halten gut zusammen, wenn sie eigene Wörter haben. Denn man fühlt sich einander näher, wenn man sich gegenseitig so gut versteht und andere nicht mitreden können.