Für sehbehinderte Menschen gibt es inzwischen viele hilfreiche Programme auf Smartphones und Tablets. Manche nutzen die Wettervorhersage und kaufen Fahrkarten damit. Andere laufen durch den Supermarkt und lassen sich von einer App die Produkte in den Regalen vorlesen.

Doch neben dem Smartphone kann noch andere Technik helfen. So nutzen manche Sehbehinderte eine besondere Kamera. Die ist so klein und leicht, dass man sie an einer Brille befestigen kann. Von dort aus liest sie etwa Texte aus Büchern, Zeitungen oder auch Text auf Verpackungen vor.