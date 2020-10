Nicht immer haben Menschen bei einem Ausflug ihr Handy dabei. Am Badesee zum Beispiel könnte es schnell geklaut werden. Deshalb stehen in manchen Orten in Deutschland Notrufsäulen am Wasser. Über sie kann man Profi-Helfer alarmieren, die sofort kommen.

Die Säulen sind aber nicht nur im Sommer wichtig. Auch im Winter können sie sinnvoll sein, zum Beispiel wenn Spaziergänger oder Schlittschuhläufer auf zu dünnem Eis einbrechen. Deshalb sollen etwa im Bundesland Rheinland-Pfalz noch neue Säulen dazukommen.