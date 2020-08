Polizistin Kerstin Albrecht arbeitet auch mitten in der Nacht. Foto: Fabian Sommer/dpa

In der Stadt Cottbus im Osten von Deutschland leitet die Polizistin Kerstin Albrecht den Dienst. Es gebe eine Menge zu tun, sagt sie. Auch nachts klingelt das Telefon. Mal beschwert sich jemand, weil die Nachbarn zu laut sind. Mal wurde ein Fahrrad geklaut. Größere Fälle gibt es aber auch natürlich auch noch. Dann muss die Polizei zum Beispiel ein verbotenes Autorennen verhindern und sich dabei um Hunderte Menschen auf einmal kümmern.

Allerdings ist die Polizei auch nicht für alles zuständig. Ein Mann, der auf die Wache kommt, weil es sich ausgesperrt hat, muss selbst den Schlüsseldienst anrufen. Der hilft einem in so einem Fall wieder in die Wohnung zu kommen, nicht die Polizei.