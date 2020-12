An Bord von Schiffen arbeiten bislang nur wenige Frauen. Foto: Gerard Julien/AFP/dpa

Dieses Problem gibt es auf Schiffen auch in den anderen Berufen. Unter 50 Menschen, die auf der Welt in der Seefahrt arbeiten, ist nur ungefähr eine Frau dabei. In Deutschland sind es immerhin ein bisschen mehr.

Claudia Ohlmeier setzt sich in Deutschland für Frauen in der Seefahrt ein. Sie glaubt: Es wäre gut, wenn es auf Schiffen mehr Vielfalt geben würde. "Dadurch werden wir ein besseres Team und können auch unsere Arbeit besser erledigen."