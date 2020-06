In der Erde unter unseren Füßen befindet sich ein Schatz. Er ist nicht golden und besteht auch nicht aus klimpernden Münzen. Dieser Schatz ist nass und kühl: Grundwasser. Das Wasser aus Flüssen, Seen oder Regen sickert in den Untergrund und sammelt sich dort. Grundwasser brauchen wir zum Trinken oder etwa in der Landwirtschaft. Es ist also ziemlich kostbar.