Auf einem Fenster in einer großen Kirche sind die Heiligen Drei Könige abgebildet. Foto: picture alliance / Stefanie Paul/dpa

Dieser Tag soll an eine Geschichte aus der Bibel erinnern. Danach soll drei Männer dem Jesuskind damals Geschenke gebracht haben. Als Könige wurden sie aber erst später bezeichnet. Einer von ihnen soll Jesus Gold gegeben haben. Die anderen beiden schenkten ihm duftende Harze: Weihrauch und Myrrhe. Das war damals kostbar. So wollten sie den kleinen Jungen ehren. Denn sie sahen ihn als den Sohn Gottes an.