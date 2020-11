Wusstest du, dass man die Milch von Kamelen trinken kann? Manche Leute sind sogar ganz wild darauf .

Tatsächlich ist in vielen Ländern etwa in Afrika und auch in Asien Kamelmilch ein normales Lebensmittel, so wie bei uns die Kuhmilch. Denn dort leben auch die allermeisten dieser Tiere.

Doch einige finden sich auch in Deutschland und nicht nur in Tierparks. Im Ort Hiddingen im Bundesland Niedersachsen hält ein Ehepaar Kamele und züchtet sie. Man kann dort auf einigen Tieren reiten, aber auch deren Milch kaufen. "Wir sind die einzigen, die in Deutschland melken, und verkaufen bisher die Frischmilch ab Hof", erzählt die Besitzerin.

Die Kamelmilch soll so ähnlich schmecken wie Kuhmilch und eine Menge Vitamine enthalten. Manche Leute vertragen sie wohl auch besser als die Milch von Kühen.