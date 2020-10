Mal sind es lange Spaghetti in roter Tomaten-Soße. Mal runde Tortellini mit Füllung. Nudeln gibt es in jeder Menge Formen. Im Jahr isst jeder Mensch in Deutschland ungefähr acht Kilogramm davon. Gegen die Menschen im Land Italien ist das aber fast nichts. Dort isst jeder Menschen im Durchschnitt 25 Kilo Nudeln.