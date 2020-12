Früher wurde der Fischotter wegen seines unglaublich dichten und damit warmen Pelzes gejagt. Das ist längst nicht mehr erlaubt. Leicht hat es das Tier bei uns trotzdem nicht. Weil etwa an vielen Gewässern gebaut wurde, fehlt es ihm an guten Verstecken.

Deshalb haben Umweltschützer den Fischotter am Dienstag zum Tier des Jahres gewählt. So wollen sie darauf aufmerksam machen, dass er gefährdet ist und zum Beispiel an Gewässern mehr Natur braucht.