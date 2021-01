Dieser Wüstenluchs war in einer Küche untergebracht. Nun soll er ein neues Zuhause in einem Zoo bekommen. Foto: Jörg Beckmann/Tiergarten Nürnberg/dpa

Du merkst sicher schon: Als Haustier ist so ein Wüstenluchs nicht geeignet. Deshalb hat die Polizei im Bundesland Bayern auch so ein Tier aus einer Wohnung geholt. Es lebte dort in einer Küche mit einer Hundehütte als Schlafplatz und einer Kuschelecke.

Jetzt ist der Karakal erstmal nur für den Übergang in einem Zoo in der Nähe untergebracht. Später soll er in einem Tiergarten in Europa ein neues Zuhause finden.