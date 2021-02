Viele Millionen Hauskatzen leben in Deutschland. Man sieht also oft welche. Echte Wildkatzen dagegen sind richtig selten. Nur einige Tausend dieser Tiere leben bei uns in Wäldern, und sie sind sehr scheu. Selbst Fachleute vom Naturschutz entdecken meist nur Spuren von ihnen. Sie stellen zum Beispiel Lockstöcke auf, an denen sich Katzen reiben und Haare hinterlassen.