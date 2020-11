Weil sie aber praktisch fast nie an Land geht, ist es schon ein großer Zufall, so ein Tier zu entdecken. Das ist gerade einer Gruppe von Kindern in unserem Nachbarland Dänemark passiert. Bei einem Ausflug an den Strand entdeckten sie so eine riesige Schildkröte. Das tote Tier war wohl bei einem Sturm an Land gespült worden.

Die Erzieherinnen sagten einem Naturschutzzentrum in der Nähe Bescheid. Dann machten alle zusammen Foto mit dem spannenden Fund.