Bis vor einigen Jahren hatten mehrere Störche auf einem alten Baukran der Firma genistet. Doch der musste aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Deshalb baute das Unternehmen einen speziellen Storchenturm. 21 Meter hoch ist der!

Jedes Jahr kommen viele Störche, um ihren Horst zu bauen. So nennt man die Nester von Störchen und manchen anderen Vögeln. Zwei Störche bleiben seit ein paar Jahren sogar im Winter auf dem Turm. Normalerweise fliegen Störche in dieser Zeit aber in den wärmeren Süden.