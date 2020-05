In der Paarungszeit färben Pelikane ihr Gefieder. Auch die Haut um den Schnabel bekommt eine leuchtende Farbe. Foto: ---/ukrin/dpa

Rosapelikane wenden eine Art Trick an, wenn sie auf Partnersuche sind. Ihr Gefieder wird nämlich erst dann so richtig rosa. Die Farbe befindet sich im Fett der Bürzeldrüse, das sie mit dem Schnabel im Gefieder verteilen. Diese Drüse sitzt am unteren Rücken der Pelikane.

Die Vögel machen sich also hübsch, um mögliche Partner auf sich aufmerksam zu machen. Und wie kann man Weibchen und Männchen unterscheiden? Das ist gar nicht so leicht. Zu Beginn der Brutzeit bilden sich bei den Pelikanen Stirnhöcker. Bei den Weibchen ist die umliegende Haut dann hell-orange und bei den Männchen hell-gelb.