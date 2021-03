Pandabär Pit liegt in einer Röhre zur genauen Untersuchung. Über den Computer können Fachleute so in seinen Kopf gucken. Foto: -/2021 Zoo Berlin/dpa

Zu sehen war das jetzt auch beim Pandabären Pit aus dem Zoo in Berlin. Der wurde genau untersucht, weil es ihm vor Kurzem nicht so gut gegangen war. Dafür wurde der Panda in eine Röhre geschoben, in der eigentlich Menschen durchleuchtet werden.

Zum Glück wurde nichts Schlimmes bei Pit gefunden. Aber einer der Ärzte war sehr überrascht. "So eine ausgeprägte Kiefer-Muskulatur haben wir bei unseren Untersuchungen wirklich noch nie zu sehen bekommen", sagte er.