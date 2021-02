Steinböcke gibt es sowohl in den Alpen als auch in den Bergen Zentralasiens, also zum Beispiel in Russland und der Mongolei. Man unterscheidet deswegen zwischen Alpensteinbock und Sibirischem Steinbock. Welches Tier man vor sich hat, kann man bei den Männchen gut am Bart erkennen. Der Sibirische Steinbock hat einen langen, etwas zotteligen Bart. Der Alpensteinbock dagegen trägt seinen Bart viel kürzer.