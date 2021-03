Am Sonntag startete in Alaska das längste Hundeschlittenrennen der Welt. Foto: Bill Roth/Anchorage Daily News/AP/dpa

Alaska ist der größte Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika. Er liegt im Norden und im Winter gibt es dort meistens eine Menge Schnee. Die schnellsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Rennens sind etwa neun Tage unterwegs.

Wegen der Corona-Krise sind in diesem Jahr jedoch ein paar Dinge anders als sonst: Die Strecke ist etwas kürzer. Statt rund 1600 Kilometer sind es etwa 1350 Kilometer. Das Rennen startet und endet in der Stadt Anchorage. Die Teilnehmer übernachten nicht in den Dörfern entlang der Strecke, sondern in Zelten. Und alle werden mehrfach getestet.