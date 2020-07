Eigentlich sollte Bobby geschlachtet werden. Aber er hat sich gewehrt. Ganze drei Mal ist er so davongekommen. Also darf das Schwein am Leben bleiben.

Weil das Geld kostet, hat seine Besitzerin ihm ein Instagram-Profil erstellt. So sucht sie nach Paten, die Bobby mit Spenden unterstützen. "Er ist so niedlich. Ein besonders hübscher Kerl mit schöner Kopfform und süßen Augen", sagt sie über Schwein Bobby.