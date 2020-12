Es reichte aber nicht, einfach gut hinzuschauen. Die Forscher mussten sich genau überlegen, wie und wo sie suchen. Eine Hilfe: Der Zwergkäfer lebt in einem bestimmten Pilz, der an Bäumen wächst. Die Helfer mussten also zuerst mal nach diesem Pilz suchen. Als die ihn fanden, untersuchten sie den Pilz mit einem Mikroskop - und entdeckten den Käfer. Die Forscher freuten sich sehr. Denn bislang sind nur wenige Orte in Deutschland bekannt, an denen der Käfer vorkommt.