Weißkopfseeadler leben in Nordamerika, in der Nähe von Seen und Meeren. Dort fangen sie auch den Fisch. Wenn es den mal nicht gibt, stehen andere Tiere auf dem Speiseplan. So fressen sie beispielsweise andere Wasservögel und kleine Säugetiere wie Eichhörnchen.

Gerne ergaunern sich die Weißkopfseeadler ihr Fressen auch von Artgenossen oder anderen Raubvögeln - dann müssen sie gar nicht selbst jagen!