Viele Tierschützer finden es sowieso nicht gut, dass Tiger und andere Wildtiere im Zirkus gehalten werden und auftreten dürfen. So seien etwa die Gehege oft viel zu klein. Die vielen Ortswechsel würden den Tieren auch nicht gut tun.

In freier Wildbahn sind die Reviere von Amur-Tigern wie Jill und Sahib sehr groß. Teilweise größer als etwa die Stadt Berlin. In der Auffangstation der Tierschützer leben Jill und Sahib nun auf 1 000 Quadratmetern. Das ist in etwa so groß wie vier Tennisfelder.