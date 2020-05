Tümpel, Teiche, flache Seen: Da fühlen sich Reiher bei uns in Deutschland wohl. Wer Glück hat, sieht die Tiere manchmal lange Zeit ganz ruhig am Wasser stehen und dann blitzschnell zupacken. So fangen die großen Vögel zum Beispiel Fische, Frösche oder Wasserinsekten.