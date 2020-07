Dieser Seeadler erholt sich in einer Wildtierstation von einer Verletzung. Danach darf er wieder in die Wildnis. Foto: -/Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg/dpa

In dem Bundesland Niedersachsen konnte ein Seeadler das jedoch nicht: Ihm waren so viele Federn abgebrochen, dass er nicht mehr fliegen konnte. Also konnte er auch nicht jagen.

Doch Polizisten brachten das verletzte Tier in eine Wildtierstation. Das ist so etwas wie ein Krankenhaus für Wildtiere.

Dort wird der verletzte Seeadler so nun lange versorgt, bis seine Federn nachgewachsen sind. Dann wird er zurück in die Natur gebracht und kann wieder auf Jagd gehen.