Auf einem Geburtstagsvideo des Zoos ist zu sehen: Mittlerweile wächst Makuti eine kleine Mähne. Die junge Löwin Latika hingegen hat am Hals nicht so viel Fell. Bis Makuti so eine prächtige Mähne wie Vater Aslam hat, muss er aber noch ein bisschen warten.

Über diesen Link kannst du dir die Löwen-Familie aus Erfurt selbst anschauen: http://dpaq.de/HEs9f