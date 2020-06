Etwas verdutzt, aber auch neugierig betrachtet das Löwen-Mädchen das bunte Tuch. Was wohl darunter steckt? Dann traut sich das Tier und zieht mit den Zähnen am Tuch. Hervor kommt eine Tafel mit drei Namen: Hanna, Mateo und Elsa. So werden das Löwen-Mädchen und seine beiden Geschwister von jetzt an heißen.