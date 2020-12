Störchen wird auch im Schnee nicht so schnell kalt. Foto: Armin Weigel/dpa

"Die Kälte ist tatsächlich nicht das große Problem", sagt ein Storchenexperte. Er erklärt, dass Störche ein praktisches System im Körper haben: Adern mit kaltem und warmem Blut verlaufen in den Beinen der Tiere eng aneinander vorbei. Dadurch geben die Vögel nicht so viel Wärme nach Außen ab und frieren nicht so schnell. Einige andere Vögel wie etwa Enten machen das übrigens genauso.

Eigentlich fliegen die meisten Störche im Winter in den Süden. Auch das machen sie aber nicht, weil sie es hier zu kalt finden. Es gibt dort mehr Futter. Der Experte sagt: Inzwischen komme es aber auch immer öfter vor, dass manche Störche gar nicht wegfliegen.