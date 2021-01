Um sich warmzuhalten, kuscheln die Affen miteinander. Außerdem paaren sie sich. Im Frühjahr werden dann wohl einige Affenbabys auf die Welt kommen. Im letzten Winter waren es zwölf, berichtet der Direktor.

Auf dem Affenberg leben die Berberaffen in einem riesengroßen Gehege im Wald. In freier Natur gibt es sie in den nordafrikanischen Ländern Marokko und Algerien. Dort leben sie im Gebirge, wo es ähnlich kalt werden kann wie in Deutschland. In ihrer Heimat ist der Fortbestand der Affen teils bedroht. Deshalb haben Tierschützer mehrere Parks auf dem Kontinent Europa für sie gegründet.