Fußball-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg will die deutsche Frauen-Nationalmannschaft entlasten. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Um die Mannschaft zu entlasten, will die Bundestrainerin alle ihre Fußballerinnen bei den nächsten Partien einsetzen, also viel wechseln. "Wenn es irgendwie möglich ist, soll keine Spielerin zwei komplette Spiele machen", sagte die Trainerin Martina Voss-Tecklenburg am Dienstag.

Die Frauen gewannen bereits sechs Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft, kurz EM. Dabei kassierten sie kein Gegentor. Der Platz bei der EM 2022 ist ihnen also schon sicher.