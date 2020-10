Ciro Immobile (rechts) und Mats Hummels spielten früher zusammen in einer Mannschaft. Foto: Cesar Luis de Luca/dpa

Am Dienstagabend traf der Stürmer auf seinen alten Verein aus Deutschland - und zeigte, was er kann. Am ersten Spieltag der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) gewann Lazio Rom mit 3:1 gegen Dortmund.

Für Ciro Immobile hätte es kaum besser laufen können. Erst schoss er nach ein paar Minuten das 1:0 für seine Mannschaft. Dann bereitete noch ein Tor vor.

Klar, dass die Dortmunder total enttäuscht waren: "Ich habe heute nicht viel Gutes gesehen", sagte der Trainer Lucien Favre. Nächste Woche geht es in der Champions League für sie weiter.