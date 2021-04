Statt auf diesen Streit sollten die Bayern aber lieber auf ein wichtiges Spiel am Dienstagabend schauen. In der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) treten sie gegen den Verein Paris Saint-Germain aus Frankreich an. Das Hinspiel hatten die Bayern mit 2:3 verloren. Um weiter im Wettbewerb zu bleiben, müssen sie diese Niederlage am Dienstag unbedingt aufholen.

Nun haben die Bayern-Spieler Manuel Neuer und Thomas Müller sich zum Streit und dem Spiel geäußert. Sie wollen nicht von dem Gezanke abgelenkt werden: "Ein bisschen mehr Ruhe drumherum wäre auf jeden Fall gut für uns", erklärte Torwart Manuel Neuer. Mindestens zwei Tore muss die Mannschaft gegen Paris erzielen.