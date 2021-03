Sebastian Vettel fährt neuerdings in einem dunkelgrünen Rennwagen. Foto: Hasan Bratic/dpa

Sebastian Vettel wurde schon vier Mal Weltmeister. Zuletzt lief es bei ihm aber nicht mehr so gut. In der neuen Saison fährt er nicht mehr für das Team Ferrari, sondern für Aston Martin. Mick Schumacher fährt in seiner ersten Saison für ein kleineres Team aus dem Land USA. Es heißt Haas F1 Team.

Die Tests in dem Land Bahrain im Nahen Osten liefen für die beiden Deutschen jedoch nicht so toll. Beide fuhren wegen technischer Probleme weniger Runden als geplant.