Eisbahn dicht, Basketballhalle geschlossen: So sieht es gerade an fast allen Sportstätten in Deutschland aus. Und es könnte an einigen Orten noch dauern, bis die Hallen wieder öffnen. Denn in manchen sollen Impfzentren entstehen. Statt dort Körbe zu werfen, sollen Menschen in die Hallen gehen, um eine Spritze gegen das Coronavirus zu bekommen.