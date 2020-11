Vor 16 Jahren war das dem Rennfahrer Michael Schuhmacher aus Deutschland auch gelungen. Kein anderer Fahrer wurde öfter Weltmeister. "Ich habe davon geträumt, als ich jung war. Das jetzt übertrifft meine Träume", sagte Lewis Hamilton, der aus Großbritannien kommt.

Das Rennen am Sonntag fand unter schwierigen Bedingungen statt. Die Rennstrecke in der Stadt Istanbul in der Türkei war nass vom Regen und rutschig. Es handelte sich dabei übrigens nicht um das letzte Rennen der Saison. Die Formel-1-Saison ist noch nicht beendet. Doch Lewis Hamilton liegt nun mit so vielen Punkten vorne, dass er nicht mehr eingeholt werden kann.