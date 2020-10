So lief das auch beim Bundesliga-Verein Schalke 04. Seit Januar hatte das Team in der Bundesliga kein Spiel mehr gewonnen. In der neuen Saison gab es zwei deutliche Niederlagen gegen Bayern München und Werder Bremen.

Deswegen wurde der Trainer in der letzten Woche ausgetauscht. David Wagner ging, Manuel Baum kam. Doch im ersten Spiel mit dem neuen Trainer spielte die Mannschaft nicht wirklich besser: Bei RB Leipzig verlor sie 0:4. Schalke steht damit auf dem letzten Tabellenplatz.