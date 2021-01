Der RB Leipzig und Borussia Dortmund gehören zu den besten Vereinen in der Fußball-Bundesliga. Deswegen interessiert es auch besonders viele Leute, wenn die beiden Vereine gegeneinander spielen. Am Samstag ist es soweit. Für die Dortmunder soll der Stürmer Erling Haaland die Tore erzielen. Das will Leipzig unbedingt verhindern.