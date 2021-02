Sami Khedira zum Beispiel: Er kehrt aus Italien in die Bundesliga zurück und zwar zum Verein Hertha BSC. Dort war zuletzt ziemlich viel Trubel. Der Club hatte seinen Trainer entlassen, weil es nicht gut lief. Derzeit steht Hertha nur auf dem 15. Tabellenplatz, gefährlich nah am Abstieg also. Verteidiger Sami Khedira sagte bei seiner Vorstellung am Dienstag: "Ich will spielen, ich will Verantwortung übernehmen und etwas erreichen."

Für den FC Schalke 04 sieht es sogar noch schlechter aus. Die Mannschaft liegt seit Wochen auf dem letzten Tabellenplatz. Helfen soll nun Skhodran Mustafi. Auch der Innenverteidiger wurde 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Er hat bei vielen Vereinen im Ausland gespielt, zuletzt war Skhodran Mustafi in England beim FC Arsenal.