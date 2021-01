Die Leichtathletin trainiert dafür, bald wieder die 100 Meter in weniger als elf Sekunden zu rennen. Das hat sie schon mal geschafft. Und das sei wie ein Gefühl des Fliegens gewesen, sagte Gina Lückenkemper. So gut soll es bald wieder werden: "Dieses Gefühl jage ich, das will ich wieder erleben. Wenn ich dieses Gefühl habe, wird es richtig schnell."